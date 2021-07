Variante Delta, Matteo Bassetti all'attacco: "Ancora zone gialle? Perché è un errore". Contagio, come stanno davvero le cose

16 luglio 2021 a

a

a

Dritto al punto, come sempre senza giri di parole. Si parla di coronavirus, di variante Delta. E a parlare, intervistato da TgCom24, è Matteo Bassetti, il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova. L'esperto dice la sua su uno dei temi che tiene banco in queste ore, con il possibile addio alle zone bianche e il ritorno al giallo, che potrebbe riguardare mezza Italia.

"Ecco chi finirà in lockdown il prossimo autunno". Matteo Bassetti, estremi rimedi e scenario da incubo: il peso della variante Delta

"Portare le regioni da bianche a gialle in un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva", taglia corto Bassetti. Dunque, l'esperto aggiunge: "Ricoveri e pressione sugli ospedali sono i parametri da prendere in considerazione in questa fase". Invito che Roberto Speranza sembra avere accolto, dato che il ministro della Salute ha fatto sapere che cambieranno i parametri in base ai quali scatteranno differenti colorazioni. Bassetti, inoltre, invita alla cautela e chiede di "valutare meglio un'applicazione rigorosa del Green Pass", uno degli altri grandi temi degli ultimi giorni.

Bassetti, la scorta non basta: "Senza vaccino stai a casa". Dopo Stasera Italia lo brutalizzano: "Caro kapò..."

E ancora, l'esperto rimarca come, in un contesto come quello attuale, non avrebbe senso usare gli stessi parametri di un anno fa: "Siamo in una fase in cui il 60% della popolazione ha ottenuto una dose di vaccino, il 30% due dosi. Oggi dobbiamo basarci su ricoveri e numero di vaccinati. Altrimenti che cosa faremo a ottobre?", si è chiesto. Quindi, l'invito a coinvolgere maggiormente la campagna vaccinale ai giovani: "Vaccinare i ragazzi è un atto civile. Bisogna creare una cultura vaccinale, altrimenti rischiamo di tornare al Medioevo", ha concluso Bassetti.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale a Matteo Bassetti

"Estate patetica". Matteo Bassetti e la variante Delta: così l'Italia si sta condannando a un autunno di dolore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.