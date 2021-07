In Onda, Enrico Mentana sulla Variante Delta: "Ecco l'unica via per non richiudere tutto"

31 luglio 2021 a

"Purtroppo la variante Delta è molto più contagiosa e pervasiva": Enrico Mentana, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha parlato della nuova mutazione del virus, quella che sta facendo impennare il numero di contagi un po' ovunque, anche in Italia. Il direttore del TgLa7, però, ha spiegato che, nonostante la sua capacità di diffusione rapida, la variante non sembrerebbe affatto essere più letale: "Per fortuna non è così pericolosa. Nei Paesi che sono stati colpiti più di noi, non è che ha fatto aumentare il numero di ospedalizzazioni e ancor peggio delle terapie intensive o dei decessi".

Ecco perché secondo Mentana non dobbiamo temere una vera e propria nuova ondata come quelle che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi. Poi, però, ha comunque invitato alla cautela: "E' ovvio che bisogna stare attenti, non ci può essere il liberi tutti a causa di questa variante". E ha detto la sua sull'unica soluzione che al momento può permetterci di fare determinate attività: "Il Green pass garantisce che non si debba richiudere. Bisogna essere molto chiari, cartesiani in questo".

Tra gli ospiti del talk di La7 anche l'infettivologo Matteo Bassetti che, come Mentana, ha parlato dell'importante protezione offerta dai vaccini in questo momento. L'esperto ha spiegato che non si può parlare di emergenza proprio perché crescono solo i contagi e non anche i ricoveri e i decessi. Ma ha anche ricordato di non abbassare la guardia.: "Il liberi tutti non va bene. Bisogna fare le formiche, quindi andare a vaccinarsi. E invece c'è ancora molta gente che vuole fare la cicala. E chi fa la cicala - cittadino o esponente politico - sbaglia".

