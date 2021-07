In Onda, super-gaffe di Enrico Mentana con Matteo Bassetti: "Gli ospiti di questa sera?", ecco come introduce il prof

31 luglio 2021 a

Come gigioneggia, Enrico Mentana. Torniamo a ieri sera, venerdì 30 luglio, al suo TgLa7. Alle battute finali, ecco che mister Mitraglietta lancia la puntata di In Onda, il salottino rosso-spinto dove conducono Concita De Gregorio e David Parenzo che segue proprio il tiggì. E come ogni sera, Mentana presenta anche quelli che saranno gli ospiti della puntata: "C'è un ospite di rilievo come Sabino Cassese, ma l'altro...", afferma il direttore.

Attimi di stupore. L'altro chi diavolo è? Presto detto, proprio lui, proprio mitraglietta, che a tempo record vola dal suo studio a quello di Concita&David. Per inciso, e come fa notare il sempre attentissimo TvBlog, non è la prima volta che Mentana si produce in simile siparietto. "Non è che ci siano grandi ospiti stasera", disse qualche anno fa presentando una puntata in cui l'ospite, appunto, era proprio lui.

Ma non è tutto. Perché ritornando a ieri sera e non ad anni fa, a ben vedere, Mentana è incappato anche in una discreta gaffe. Già, perché di ospiti, a In Onda, ce ne erano tre. Oltre a lui e Cassese, anche Matteo Bassetti. Peccato però che Mitraglietta si sia del tutto dimenticato di presentare il professore genovese, che in verità è stato un po' tagliato fuori dal cuore del dibattito della trasmissione, che verteva sulla riforma della giustizia.

