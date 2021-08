Veronica Gentili, rovinosa arrampicata sugli specchi: "Silvio Berlusconi? Lo criticavo e ora lavoro a Mediaset. Ma nella vita..."

02 agosto 2021 a

Lanciata, anzi lanciatissima. Si parla di Veronica Gentili, che spopola a Mediaset, su Rete 4. Dopo Stasera Italia - con cui è in onda tutte le sere alle 20.30 -, eccola al timone di Controcorrente, talk-show in prime-time. Ma non è tutto. Già, perché da settembre, nel palinsesto invernale del Biscione, condurrà anche un nuovo programma su Italia 1, dal titolo Buoni o Cattivi. E, intervistata dal Giornale, la Gentili spiega: "Sarà una trasmissione di interviste e reportage. Un esperimento. Mi piace molto l'idea di andare a scavare nella storia delle persone".

Prima di diventare giornalista, la Gentili era un'attrice. Questo passato la aiuta, le viene chiesto? "Sì, certo. Ma non solo: è importante anche la capacità di ascolto. È come se avessi le antenne sempre dritte, sto attenta alle parole degli altri. Il teatro e il cinema ti insegnano la padronanza fisica, il controllo della voce e delle emozioni, ti aiutano a crearti una corazza, a camuffare momenti di incertezza, a essere presente sul palco, pronto a interagire", sottolinea. Potrebbe tornare a fare l'attrice? "Mai dire mai"...

Ma uno dei passaggi più interessanti dell'intervista è quando le fanno notare il suo passato da fervente anti-berlusconiana. Tanto che si ricorda come in molti siano stupiti del fatto che, dopo le aspre critiche a Silvio Berlusconi, sia stata promossa a conduttrice sulle sue televisioni. "Sono polemiche strumentali. A cui mi sono abituata da tempo -risponde la Gentili -. Le prime volte ci rimani male, poi ci si fa il callo. Sai che succedono perché hai visibilità. Quelle critiche a cui si fa riferimento erano politiche, e non personali, ed erano contestuali a un momento storico preciso e al ruolo che avevo di giovane blogger per Il Fatto Quotidiano. Poi nella vita si evolve, si fanno percorsi lavorativi diversi ma non per questo non si rimane fedeli alle proprie idee. E, comunque, se i vertici Mediaset mi hanno scelta e non si sono posti questi problemi, non vedo perché se li debbano porre altri", conclude Veronica Gentili.

