Kathy Griffin, "mi asportano mezzo polmone": il dramma, dopo il Covid la più difficile delle battaglie per la star

L'attrice americana Kathy Griffin ha annunciato su Twitter di avere un cancro ai polmoni e di doversi sottoporre a un pesante intervento chirurgico. "Dovrò farmi asportare metà del polmone sinistro", ha scritto. La donna, 60 anni, ha contratto il Covid l'anno scorso. Anche in maniera piuttosto pesante. Adesso, quando ha fatto sapere della sua malattia, ha voluto precisare di non aver mai fumato.

La Griffin, comunque, ha una triste familiarità con la malattia, dal momento che nel 2017 era stata sua sorella a scoprire di avere il cancro. L'attrice allora decise di rasarsi la testa per mostrarle tutta la sua solidarietà. La sorella, poi, morì di lì a pochi mesi. Mentre tre anni prima era morto sempre di cancro anche il fratello.

"I medici sono molto ottimisti, dal momento che in questo stadio il cancro è limitato al polmone sinistro. Se tutto va bene dopo l'operazione non dovrei essere sottoposta né a chemio né a radioterapia", ha detto l'attrice comica. Che poi ha voluto approfittare della situazione per sottolineare di essere vaccinata: "Le conseguenze se non lo fossi stata sarebbero state anche più serie".

