Paola Ferrari 'da censura', il gravissimo sospetto di Maurizio Costanzo sulla Rai: "Spero che quell'accavallamento di gambe..."

Con buona pace di Paola Ferrari, si continua a discutere delle immagini piccantissime mostrate in diretta Rai, quell'accavallamento di gambe che ha subito fatto il giro del mondo e che da molti è stato paragonato a quello celeberrimo di Sharon Stone in Basic Instinct (anche se, a differenza del film, non c'era alcun nudo integrale, così come è stata costretta a sottolineare la signora del calcio di Viale Mazzini).

Quelle immagini sono addirittura finite sui giornali britannici e statunitensi. La diretta interessata comunque non ne ha fatto una tragedia, anzi, e si è limitata a far notare come, forse, alla vicenda sia stato dato troppo spazio. Ma tant'è, di quanto accaduto si continua a parlare. Tanto che ora dice la sua anche Maurizio Costanzo, lo fa sulle pagine del settimanale Nuovo, rispondendo a una lettrice che punzecchiava proprio Paola Ferrari per quanto era accaduto.

E Costanzo, nel difendere la giornalista, avanza anche un sospetto: "Paola Ferrari è una donna intelligente e capace - premette -. Spero che l’accavallamento delle gambe che abbiamo visto in onda sia stato casuale e non frutto di una scelta maliziosa". Nel caso, ovviamente, la scelta maliziosa sarebbe della regia, per certo non di Paola Ferrari. Dunque Costanzo ha aggiunto: "Trovo che Paola Ferrari, così come Diletta Leotta, svolga bene il suo lavoro in televisione". Insomma, un riferimento proprio a quella Diletta Leotta con cui la Ferrari ha una sorta di conto aperto...

