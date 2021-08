Marcell Jacobs, le bordate della ex: "Tuo figlio? Forse un giorno capirai". Quando diceva: "Ma che ca*** di uomo è?"

05 agosto 2021 a

Oltre alla polemica sulla vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Marcell Jacobs viene tirato in ballo anche per la sua vita privata. A lanciare una poco velata frecciatina all'atleta azzurro è l'ex fidanzata, Renata Erika, che condivide con il campione un figlio. Sulla pagina Facebook della ragazza sono tantissimi i post in cui Renata si complimenta con l'ex. Ma è uno più degli altri ad attirare l'attenzione: "Siamo fieri de tuo risultato campione del mondo - è il commento sopra la foto della vittoria -. Qui qualcuno non vede l'ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai". Il riferimento, come da lei stessa spiegato nei commenti in calce, è al figlio.

Una chiara polemica che lascia intendere l'assenza di Marcell nella vita del piccolo. A confermarlo, sempre secondo quanto dice Renata, un altro sfogo social datato ottobre 2016. "Vedendo tanti post dove parlano di coppie che hanno un figlio e si lasciano lo fanno sembrare una tragedia...Ragazzi la tragedia non è questa, perché può capitare che la coppia non va piu d'accordo, che la relazione non va più avanti perché da una parte svanisce forse quello che non c'è mai stato, l'amore, la voglia di viversi ecc ecc..".

E più pesantemente: "La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l'uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come sta! Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza..I bambini sono innocenti, non meritano questo!! Bho spiegatemi voi che ca***o di "uomo" è questo?!". Un'accusa sostenuta dalla ex di Jacobs che non ha comunque trovato conferma in quanto dichiarato dall'atleta. Jacobs infatti non ha ancora replicato e non si può sostenere se quella di Renata sia la versione veritiera del loro rapporto.

