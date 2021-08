Veronica Gentili ipnotizza i vertici Mediaset, "serpeggia quella che è più di una voce": clamorosa indiscrezione sul suo futuro

09 agosto 2021 a

Che a Mediaset ci sia una nuova pupilla non è certo un mistero. E la pupilla è Veronica Gentili, la cui ascesa sembra inarrestabile. La giornalista del Fatto Quotidiano che un tempo tanto disprezzava Silvio Berlusconi ora lavora per lui e spopola sulle reti del Biscione, sempre pronto a chiamarla in causa.

Già, perché oltre a Stasera Italia, in questa programmazione estiva, alla Gentili è stato affidato anche il programma Controcorrente, nuovo appuntamento in prima serata del lunedì sera su Rete 4. E gli ascolti, per inciso, stanno andando bene. Insomma, la Gentili al timone sembra pagare.

E così, ecco piovere le indiscrezioni di Oggi, su cui si legge quanto segue: "I buoni ascolti uniti allo stile inconfondibile della Gentile sono un mix che si sussurra entusiasmi molto il Biscione. Tanto che già serpeggia quella che è più di una voce su una versione invernale della trasmissione". Insomma, Controcorrente potrebbe essere confermato anche nel palinsesto autunnale, ovviamente con un'altra collocazione: il lunedì sera resta infatti il regno di Nicola Porro con il suo Quarta Repubblica.

Recentemente, in una intervista a Il Giornale, la Gentili era stata interpellata proprio sulla sua "conversione" al berlusconismo, almeno lavorativo. E aveva spiegato: "Sono polemiche strumentali. A cui mi sono abituata da tempo. Le prime volte ci rimani male, poi ci si fa il callo. Sai che succedono perché hai visibilità. Quelle critiche a cui si fa riferimento erano politiche, e non personali, ed erano contestuali a un momento storico preciso e al ruolo che avevo di giovane blogger per Il Fatto Quotidiano. Poi nella vita si evolve, si fanno percorsi lavorativi diversi ma non per questo non si rimane fedeli alle proprie idee. E, comunque, se i vertici Mediaset mi hanno scelta e non si sono posti questi problemi, non vedo perché se li debbano porre altri", concludeva Veronica Gentili.

