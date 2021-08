Variante Delta, Massimo Fini: "Lasciamoli fare alla Natura, basta con questa farsa tragica", chi vuole condannare a morte

10 agosto 2021 a

Massimo Fini ha espresso un’opinione tanto schietta quanto controversa nel suo ultimo commento pubblicato sul Fatto Quotidiano. Parlando di Covid e integralismo, ha innanzitutto fatto un appunto al governo e in particolare a Roberto Speranza: “Mi spiace per il ministro che è una brava persona, ma le comunicazioni del governo e del suo Comitato scientifico sono così farraginose, complesse e contraddittorie che sfido qualsiasi persona normale a capirci qualcosa”.

Il Green Pass ne è l’ultimo esempio per Fini: “Se costoro pensano di trascinarci ancora per anni con vaccini, richiami dei vaccini e richiami dei richiami si sbagliano. Lo stress che sopportiamo da due anni non è più sostenibile. Non che noi si abbia la forza di ribellarci in modo attivo, lo faremo per omissione rifiutandoci di farci vaccinare”. Fini è convinto che ci stiamo opponendo in maniera ottusa al Covid, prolungandone l’esistenza.

La sua soluzione è piuttosto “finale”, una provocazione che di sicuro avrà fatto storcere qualche naso: “Se avessimo lasciato fare alla Natura quello che le compete, cioè sfoltire la popolazione quando è in sovrabbondanza, il Covid sarebbe morto per inedia e sarebbe durato un paio d’anni. Inoltre io non capisco proprio perché per salvare dei settuagenari od ottuagenari, in genere affetti da due o tre gravi patologie, si sia bloccata la vita di intere generazioni a cui il Covid non poteva far nulla. Che muoia chi deve morire - è la chiosa di Fini - e smettiamola con questa farsa tragica”.

