In Onda, Ferruccio De Bortoli: "Come dobbiamo convincere i no-vax", l'errore che ci sta costando carissimo

12 agosto 2021 a

a

a

Ferruccio De Bortoli è stato ospite a In Onda, la trasmissione estiva di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, e ha affrontato il tema della vaccinazione. È necessario renderla obbligatoria o continuare sulla strada attuale? “Ci sono molti esempi storici di obbligo di vaccino che hanno riguardato la mia generazione e anche l’iscrizione dei bambini a scuola - ha dichiarato l’editorialista e saggista - il problema politico si pone nel momento in cui tutti i Paesi hanno scelto di non prescrivere l’obbligo”.

"Una minch***". David Parenzo domanda, Sergio Abrignani sbrocca: vaccino, attimi di gelo a La7 | Video

E allora quello del Green Pass potrebbe essere un buon compromesso: “Trovo straordinario che in Italia in soli tre giorni siano stati scaricati 20 milioni di Green Pass. Penso che ci sia una grande coscienza collettiva molto diffusa, un buon senso di responsabilità. Insisterei moltissimo sul tema della convinzione e anche della comprensione di quelli che hanno paura, che sono timorosi e che non vanno catalogati nei novax ma compresi nelle singole situazioni”.

Marcell Jacobs lo scarica sullo Ius soli? Enrico Letta ci prova con Desalu: meschini e disperati, ecco il Pd | Video

Di conseguenza De Bortoli propone un “dialogo aperto” e non una “polarizzazione” per convincere ancora più gente a vaccinarsi: “Su questa opera di convincimento, oggi che ci stiamo preoccupando di quello che accadrà con la riapertura delle scuole, possiamo dare un colpo decisivo. Bisogna convincere le persone - ha chiosato - non obbligarle”.

"Gli servono le medaglie di due persone di origine nigeriana?". Ius Soli, Pietro Senaldi massacra Enrico Letta: cos'è la democrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.