Khaby Lame, lezione a Enrico Letta: "Solo ora che sono famoso pensano alla mia cittadinanza. L'Italia non è razzista"

Una vera e propria lezione a Enrico Letta e a tutta la sinistra arriva da Khaby Lame, tiktoker che in fatto di successo social supera pure Chiara Ferragni. Il giovane italiano, nato in Senegal ma cresciuto a Chivasso, ha ottenuto in poco tempo numerosi follower. Nonostante viva in Italia Khaby non ha ancora la cittadinanza, a tutti gli effetti si sente però italiano: "Non mi serve un foglio di carta per saperlo" dice al Corriere della Sera per poi lanciare una frecciata al Pd: "Solo ora che sono diventato famoso pensano alla mia cittadinanza, prima non importava a nessuno".

E ancora: "Negli ambienti in cui sono cresciuto eravamo tutti diversi, quindi tutti uguali. Non credo che l’Italia sia un paese razzista". Lame in Italia ha anche trovato l'amore: "Lei si chiama Zaira, è una ragazza che ho conosciuto su Instagram. Le ho risposto a una stories e abbiamo iniziato a parlare. La amo molto e le sono fedele". Khaby si definisce un ragazzo fortunato, anche i suoi genitori si dicono felici del successo. Lame prima di diventare un tiktoker era un operaio, e ad oggi si definisce un ragazzo semplice delle case popolari di Chivasso. "Mio papà dice anche di stare attento. Di non montarmi la testa". E così fa.

Khaby in questi mesi post pandemia è diventato famoso a tal punto di aver ricevuto messaggi pure da Mark Zuckerberg ma la più grande emozione l’ha avuta con Del Piero: "Grazie al mio manager Alessandro ho conosciuto Del Piero al ristorante. Ho fatto ridere anche lui. Ma io ho sempre fatto ridere tutti. Anche a scuola".

