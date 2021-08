Selvaggia Lucarelli, pesante accusa dopo le vacanze a Noto: "Non ha pagato", "Chiederemo i danni"

17 agosto 2021 a

"Non ha saldato il conto": volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e l'agenzia che le ha affittato una villa per le vacanze in Sicilia. E' da giorni ormai che la giornalista denuncia le condizioni nelle quali avrebbe trascorso le ferie, definendo spesso l'alloggio un incubo per via di vari disservizi, come la mancanza di elettricità la sera o l'impossibilità di fare la raccolta differenziata. Dopo giorni di silenzio, l'agenzia ha deciso di scrivere un post di chiarimenti, accusando la Lucarelli di non aver pagato.

"La famosa Selvaggia Lucarelli si è esposta per rabbia e amore della Sicilia o per alzare una cortina fumogena sul fatto che ha trascorso alcune settimane in una villa da lei stessa definita bellissima, pagando solo i duemila euro di anticipo, perché ad oggi non ha manifestato intenzione di pagare il resto? - si legge sulla pagina Facebook dell'agenzia - Giunta il 29/7/2021, presso la proprietà da noi gestita, avrebbe dovuto provvedere al saldo della pigione concordata entro il 28/7/2021, avendo versato già un acconto. L’abbiamo ugualmente accolta in buona fede, certi che avrebbe onorato l’obbligazione assunta contrattualmente". Invece, stando alla versione dell'agenzia, il saldo non ci sarebbe mai stato nonostante le loro cortesi richieste nei giorni successivi. Poco dopo sarebbero partite le lamentele.

A quanto pare, inoltre, l'agenzia - dopo diversi disagi - avrebbe offerto alla giornalista anche la possibilità di uno sconto con rescissione anticipata del contratto e il pagamento dei soli giorni goduti. La Lucarelli, però, avrebbe rifiutato "palesando da allora l’intenzione di non pagare e diventando estremamente aggressiva e volgare nelle comunicazioni telefoniche con i membri della nostra agenzia". La replica della giornalista non si è fatta attendere: "Ho pagato, purtroppo, una caparra presso un conto estero (come mai? Dove pagate le tasse? Perché su vari siti è richiesto pagamento in soli contanti al proprietario?)". Poi ha chiesto ai suoi follower cosa si possa fare in questi casi se non chiedere i danni per una vacanza rovinata e infine ha aggiunto: "Il resto in altre sedi".

