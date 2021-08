Vittorio Sgarbi, lo sfregio a Fedez. Pubblica questa foto e lo umilia: "Quanto lo invidio"

18 agosto 2021 a

Vittorio Sgarbi attacca Fedez. Non è la prima volta che il critico d'arte se la prende con il rapper marito di Chiara Ferragni. Lo aveva già fatto in altre occasioni, come sul ddl Zan e sul concertone del Primo maggio. Ora lo sfotte dopo la diatriba tra lo stesso Fedez e Salmo. Sgarbi, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha messo una foto di Fedez con i capelli platinati e ha scritto: "Quanto invidio Brigitte Nielsen: non invecchia mai…". In effetti il taglio e il colore dei capelli sembrano proprio quello della mitica Brigitte.

Insomma, dopo i numerosi scontri con la voce di "Bella Storia", ora Sgarbi punta a ridicolizzarlo. Come ha fatto anche per la questione del concerto di Salmo a Olbia. Per argomentare l’ennesimo attacco il critico d'arte usa la lettera allo Stato letta da Salmo prima del concerto, nella quale ricordava che il centro di Olbia “è sempre affollato” esattamente come Riccione. “Chiaro Fedez? Fasullo, bugiardo, ipocrita!”, tuona il critico d’arte.

“La differenza tra il falso Fedez e l’autentico Salmo è nel riconoscere la realtà - dice Sgarbi in un video-. Ci sono state malattie, il pericolo non è solo il covid, e le persone si muovono e vivono in vacanza lo stesso”.

