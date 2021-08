Omar Palermo, scomparso a 42 anni il noto youtuber italiano: mangiava enormi di quantità di cibo, una morte terribile

19 agosto 2021 a

E' morta una stella di Youtube: si chiamava Omar Palermo ed era conosciuto da gran parte del web con il nome di "Youtubo anche io". Negli anni i suoi video sulla piattaforma hanno raggiunto una enorme fetta di utenti, accumulando milioni di visualizzazioni. Del decesso, che risalirebbe al 18 agosto, si era sparsa qualche voce già ieri. Voci che però non avevano trovato conferma. Adesso c'è l'ufficialità.

A confermare la morte di Omar Palermo, infatti, è stato un suo collega, un altro youtuber, Giorgio Sciacca. Quest'ultimo da tempo cercava informazioni su "Youtubo anche io" dopo aver notato una sua misteriosa sparizione dalla piattaforma, dove di solito invece era molto attivo. Di lui, insomma, non si avevano più novità. Pare, tra l'altro, che Omar si fosse preso una pausa perché stanco dei continui attacchi da parte di alcuni haters. Nel frattempo, però, i suoi video continuavano a fare migliaia di visualizzazioni.

La causa del decesso sembra sia riconducibile a un infarto e sarebbe avvenuto a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. Il noto youtuber aveva 42 anni ed era diventato famoso grazie ai suoi video girati a tavola mentre mangiava quantità enormi di cibo, dalla pasta fino ai dolci. I suoi cavalli di battaglia, come ricorda TgCom24, sono filmati come "40 kinder fetta al latte e un pollo rafforzante" o "1 kg tiramisù + mezzo pollo".

