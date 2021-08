Edward Luttwak, dopo In Onda gli insulti di Padellaro: "Rosso per il troppo sole o...". Dove si spinge

19 agosto 2021 a

a

a

Edward Luttwak interviene a In Onda sul caso Afghanistan e Antonio Padellaro pensa sia una buona occasione per sbeffeggiarlo sul Fatto Quotidiano. "Dopo una lunga assenza che aveva suscitato qualche apprensione tra noi fans, finalmente è ritornato Edward Luttwak. Si è appalesato non più con le consuete immagini di Washington D.C. alle spalle - all right all right, a Capitol Hill tutto sotto controllo -bensì con un video girato in qualche località segreta", ha scritto l'editorialista del giornale diretto da Marco Travaglio.

"L'esercito? Una truffa. Era tutto scritto". Afghanistan, Luttwak a In Onda: come smonta le operazioni Usa | Video

Padellaro, però, non ha preso di mira solo le dichiarazioni rilasciate dall'economista. No, ha voluto anche prendersi gioco del suo colorito: "Il volto piuttosto rubizzo, in merito al quale gli analisti hanno subito elaborato due ipotesi: esposizione mimetica troppo prolungata ai raggi del sole, oppure beh lasciamo perdere". Nel corso della trasmissione, comunque, Luttwak è intervenuto dicendo che l'esercito afgano fosse "una truffa" e che ci sia stata una strategia di base, progressista, che non ha giovato al Paese: "Qualsiasi funzionario americano che era stato in Afghanistan e che quindi conosceva bene il territorio veniva escluso dalle decisioni, perché c'era un consenso progressista, spinto dall'idea di liberare le donne e gli uomini dell'Afghanistan".

"I ministri e sottosegretari nell'elenco". Luttwak e gli 007, la bomba sull'Italia: mezzo governo al soldo della Cina

Commentando l'intervento del politologo a In Onda, Padellaro ha scritto: "Ha generato scompiglio attribuendo la catastrofe afghana alla consueta visione strategica sinistrorsa, buonista, capitolarda, cacasotto". E ancora: "Il tutto esposto con lo slang da 'FullMetalJacket', ma nello studio invece di un Signorsì signore!, da quei renitenti alla leva solo sorrisetti". Infine queste parole al veleno: "Prima di evaporare in una nuvola di napalm, Luttwak ha rivelato di essere "attualmente consulente strategico del governo degli Stati Uniti". Il che spiega molte cose".

"Putin assassino?". Un clamoroso retroscena firmato Luttwak: perché Biden è stato costretto a dirlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.