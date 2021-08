Afghanistan, Edward Luttwak a In Onda: "L'esercito? Una truffa. Era tutto scritto", come smonta gli Usa

17 agosto 2021 a

"Il cosiddetto esercito afghano era una truffa": L'economista e politologo Edward Luttwak, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha commentato la rapida presa dell'Afghanistan da parte dei talebani. Secondo lui, l'errore di fondo è stato proprio quello di mettere su un esercito "afghano". Non tenendo conto, così, di un aspetto fondamentale in quel Paese: "Nella zona geografica chiamata Afghanistan non ci sono afghani, io ci sono stato varie volte e non ne ho mai incontrato uno, ci sono altri tipi di etnie. Se avessero fatto un reggimento con tutte queste etnie, avrebbero ottenuto un bellissimo esercito, come successo in India".

Ascoltando queste dichiarazioni, allora, la De Gregorio ha voluto fare un appunto: "Ma se davvero era tutto scritto, sotto agli occhi di tutti ma comunque la guerra è andata avanti per 20 anni, provocando la morte di 170mila persone, allora ha ragione Angela Merkel quando dice che abbiamo sbagliato tutto e che dobbiamo chiedere scusa".

Luttwak, che è anche consulente strategico del governo degli Stati Uniti d'America, ha voluto precisare poi che secondo lui non c'è stato nessun tipo di complotto. Però poi ha aggiunto: "Qualsiasi funzionario americano che era stato in Afghanistan e che quindi conosceva bene il territorio veniva escluso dalle decisioni, perché c'era un consenso progressista, spinto dall'idea di liberare le donne e gli uomini dell'Afghanistan".

