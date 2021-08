Nino D'Agata, lutto a Mediaset: morto a 65 anni l'indimenticabile voce dei Simpson

20 agosto 2021 a

È morto a 65 anni Nino D'Agata. L'attore e doppiatore era noto per aver interpretato il generale Tosi nella serie televisiva di Canale 5 R.I.S. - Delitti imperfetti e per aver prestato la propria voce ai personaggi di Timothy Lovejoy e Lou nel cartoon I Simpson. Tra i ruoli interpretati, oltre a quello del generale Tosi, c'è anche quello dell'agente Agostino Catalano nel tv movie Paolo Borsellino.

Tra i personaggi cui ha prestato la voce. invece, c'è anche Paul Bettany di Iron man. Il mondo della tv adesso piange la sua prematura scomparsa. Nato a Catania l'8 ottobre 1955, ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 1993, quando ha vestito i panni di Totuccio Contorno in Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara. Nel corso della sua lunga carriera cinematografica e televisiva ha partecipato anche a moltissime serie tv tra cui Don Matteo, Distretto di polizia e Il giovane Montalbano.

L'attore - come ricorda Leggo - è stato diretto, tra gli altri, da Paolo Sorrentino ne Le conseguenze dell'amore, da Gabriele Muccino ne L'ultimo bacio, da Emanuele Crialese in Nuovomondo e da Michele Soavi nelle fiction Ultima pallottola, Francesco e Il testimone. Tra le sue performance più ricordate c'è sicuramente quella dell'agente Catalano nel tv movie Paolo Borsellino, diretto nel 2004 da Gianluca Maria Tavarelli. Mentre con la sua voce inconfondibile ha doppiato personaggi come Alec Baldwin di Notting Hill, Paul Bettany di Iron man e delle successive avventure degli Avengers Marvel.

