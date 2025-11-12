Giovanni Floris, Landini spiega lo sciopero di venerdì? La sua reazione è sconcertante

Scene grottesche negli studi di La7. A DiMartedì, il programma televisivo condotto da Giovanni Floris, è stato ospite ancora una volta Maurizio Landini. Al segretario della Cgil è stato chiesto di spiegare una volta per tutte perché gli scioperi generali proclamati dal suo sindacato sono tutti di venerdì. Lui ha sfoderato una supercazzola degna del miglior Gigi Proietti: "Si sceglie questo giorno perché garantisce un impatto mediatico più forte e consente alle persone di spostarsi facilmente per partecipare ai cortei nazionali".

E poi ha aggiunto: "Tu hai il fatto che il sabato, la domenica... Quel fine settimana giornali, televisioni possono parlare maggiormente dello sciopero. Se fai una manifestazione nazionale, il venerdì è la giornata che permette alle persone di spostarsi più facilmente, in alcuni casi per chi non lavora il sabato e la domenica questo permette anche di avere il tempo del trasferimento. Le persone rinunciano a una giornata del proprio stipendio, questo sempre, sia di venerdì che di giovedì o di lunedì, ma è chiaro che devi fare in modo che quella giornata che tu perdi di retribuzione abbia l'effetto più efficace sullo sciopero e sulla riuscita dello sciopero".