Otto e mezzo, Gad Lerner e la Gruber: "La destra e il sesso? Guardate oggi..."

"Paura del sesso la destra? Se uno guarda il telegiornale, anche di stasera, con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti e da Trump...". "E adesso ci arriviamo a Trump...". Gad Lerner e Lilli Gruber imbastiscono il solito duetto contro il governo e il centrodestra a Otto e mezzo, su La7.

La battutina più che velenosa di Lerner fa riferimento a due delle notizie di giornata. Da un lato la bagarre alla Camera sul cosiddetto "consenso informato" sull'educazione sessuale-affettiva nelle scuole italiane. A Montecitorio il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha accusato l'opposizione di aver "sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi": "Noi abbiamo previsto per la prima volta, non lo avete fatto voi, ad educare alle relazioni e a educare rispetto verso la donna e più in generale educare all'empatia relazionale e affettiva. Che cos'è questo se non educare all'affettività? La vera affettività, quella positiva, quella delle relazioni e abbiamo anche inserito l'educare al contrasto della violenza di genere, qualsiasi violenza di genere - ha detto il ministro - è dunque falso quello che voi avete affermato e devo dire che sono indignato perché se è stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi, sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi. Voi lo avete affermato: vergognatevi!". A queste parole è scoppiato il caos, con la vicepresidente Anna Ascani che ha più volte richiamato all'ordine sia l'opposizione che la maggioranza per calmare gli animi. Valditara ha poi ripreso la parola, spiegando: "Sono il primo a ritenere che il dibattito debba essere svelenito da polemiche e toni forti, voglio chiarire che le mie affermazioni non avevano un carattere personale, erano affermazioni politiche legate a una accusa precisa, vi invito a riavvolgere il nastro e a sentire cosa ho effettivamente detto".





Il secondo riferimento di Lerner è al caso di Jeffrey Epstein. In alcuni vecchi messaggi scambiati con la fidanzata-complice Ghislaine Maxwell e con il giornalista-scrittore Michael Wolff, il finanziere pedofilo aveva scritto che Trump "sapeva delle ragazze" sottolineando come Virginia Giuffre (la 17enne, suicida la scorsa primavera, che nel 2000 aveva avuto rapporti sessuali da minorenne con il Principe Andrea) "ha passato ore a casa mia con lui". I democratici a stelle e strisce sono partiti all'attacco mentre la Casa Bianca li ha accusati di aver "fatto trapelare selettivamente email ai media progressisti per creare una falsa narrazione e diffamare il presidente". Su Truth è arrivata anche la reazione dello stesso Trump: "I Democratici stanno cercando di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein, perché farebbero qualsiasi cosa pur di distogliere l'attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo e tante altre questioni. Solo un repubblicano molto cattivo, o stupido, cadrebbe in quella trappola".