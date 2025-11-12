Maurizio Landini, altro sfregio: "Il governo fa la settimana corta pagata da noi"

"Quando una persona sciopera rinuncia al proprio stipendio. Sarebbe utile quindi - ha chiosato il segretario - che il governo discutesse delle richieste che gli stiamo facendo. Questo è un diversivo per mettere in discussione il diritto di sciopero e per evitare di rispondere a ciò che non sta facendo. Che stanno aumentando il disagio, la rabbia e la frustrazione nel Paese è sotto gli occhi di tutti. E quindi noi facciamo il nostro mestiere, esercitando un diritto costituzionale. Io sono convinto che sarà una giornata di mobilitazione importante. E noi lo facciamo per tutto il Paese, non per 'qualcuno'".