Delmastro di Fratelli d'Italia "sosia" del renziano Rosato: e lo insultano per "colpa" sua

25 agosto 2021 a

a

a

Gli scherzi della fisiognomica. Il meloniano Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia, come riporta dal Tempo si sta beccando in Rete i peggiori insulti. Tutto accade dopo la partecipazione di Ettore Rosato di Italia Viva al programma di Rete 4 Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili. In studio si discute di coronavirus, obbligo vaccinale e restrizioni. "Il governo deve imporre l'obbligo vaccinale", è la tesi di Rosato che sta facendo breccia in gran parte della maggioranza, vista l'emorragia di vaccinazioni a causa del compatto fronte no vax. Fratelli d'Italia non fa parte della maggioranza e non è nemmeno no vax, ma è fieramente contro l'obbligo di siero.





Delmastro a Stasera Italia non c'è, eppure sulla sua pagina Facebook iniziano a piovergli contro insulti: "Delmastro sta parlando come uno del Pd. Si vergogni". "Sia coerente, non la riconosco più", "Ma che sta dicendo?", "Siete passati al governo forse, senza neanche dircelo?", sono solo alcuni dei commenti (i pochi pubblicabili, gli altri sono troppo volgari) riportati dal Tempo e caduti sulla testa dell'ignaro avvocato di FdI, che infatti protesta: "Non sono io quello in studio, ve lo posso giurare, non sono certo passato al Pd". E poi, serio: "Le posizioni mie e del partito, non cambiano notte tempo". Motivo dell'equivoco? Il cambio di look di Rosato, che si è fatto crescere una barbetta assai simile a quella del povero Delmastro. Da qui lo scambio di persona, invero abbastanza sconcertante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.