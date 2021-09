L'aria che tira, raptus di Myrta Merlino al rientro in studio: "Ti posso baciare?". Attimi di gelo (e chissà Tardelli...)

03 settembre 2021 a

Myrta Merlino è pronta a tornare al timone de L'Aria che tira su La7. Ripartirà lunedì 6 settembre. Ma già questa mattina si è fatta vedere in studio, facendo una sorpresa a Francesco Magnani, che l'ha sostituita nell'edizione estiva del format. Durante l'incontro in diretta tv, però, non sono mancati momenti imbarazzanti. "Ci possiamo baciare?", ha detto subito la Merlino avvicinandosi al collega incredulo. "Possiamo? Le regole ci impediscono di..." , ha risposto il conduttore in preda all'imbarazzo. Poi ha alzato le mani in segno di dubbio e la collega lo ha incalzato: "C'abbiamo dei green pass pazzeschi dai!".

Alla fine i due hanno convenuto di potersi abbracciare. Poi, però, la Merlino ha continuato a stuzzicare Magnani: "Devo dire che questa estate siete stati bravi, sempre sul pezzo", ha detto elogiando il suo staff, poi ha aggiunto: "C'hai solo un difetto, te lo devo dire Magnani. Te devi spettina! Oh Gesù quanto è pettinato, mamma mia". A quel punto si è avvicinata e ha scompigliato la chioma al conduttore, apparso un po' a disagio e un po' divertito.

Il simpatico siparietto, non una novità nel talk show di La7, solo per un attimo ha distolto l'attenzione degli ospiti e del pubblico dai principali temi della giornata. Il video dell'incursione di Myrta Merlino in tv, ricondiviso sui social network, è diventato virale in poco tempo.

