Tg1, chi è Cecilia Sala: da Elettra Lamborghini ai talebani in Afghanistan, una parabola clamorosa

07 settembre 2021 a

a

a

E' una delle poche giornaliste occidentali a trovarsi in Afghanistan al momento: Cecilia Sala, romana di 26 anni, è considerata una tra le maggiori promesse della tv e del giornalismo in generale. Ma qual è la sua storia? La giovane, come spiega TvBlog, è cresciuta nella "scuola" di Michele Santoro. Si fece notare la prima volta quando a 14 anni parlò in una piazza contro la mafia. Le prime apparizioni televisive sono avvenute nel 2013 a Piazzapulita di Corrado Formigli e nel 2014 ad Announo, il talk show cui prendeva parte come membro fisso del cast. Era appena maggiorenne e condivideva il palco con Elettra Lamborghini, la cantante conosciuta soprattutto per il suo twerking.

"Aspettiamo a giudicare i talebani". Massimo Fini delira e Toni Capuozzo lo massacra: picchia durissimo, lezione indimenticabile

La Sala, che si è fatta spazio sul piccolo schermo grazie alla forza delle sue opinioni, è cresciuta nel team di Santoro ed è stata promossa prima a redattrice web di Italia - in onda su Rai2 -, poi è entrata a tutti gli effetti nella squadra giornalistica delle trasmissioni condotte o prodotte dall’anchorman. Negli ultimi tempi, però, la giornalista si è specializzata soprattutto negli Esteri. I suoi recenti interventi su quanto sta avvenendo in Afghanistan sono diventati virali sui social, soprattutto tra i giovani che sembrano apprezzare i suoi racconti.

"Stanno scappando a piedi, tra i monti". Fuga disperata dai talebani sul confine: sconcertante, cosa state vedendo | Video

Cecilia Sala, comunque, di strada ne ha fatta. Dal palco condiviso con la Lamborghini, infatti, è finita persino in un servizio del Tg1. Direttamente da Mazar-i Sharif ha parlato della protesta delle donne afghane: “La maggior parte delle donne ha paura di uscire di casa per scoprire che tutte le promesse fatte dai talebani in conferenza stampa – non saranno più obbligate a indossare il burqa, potranno continuare a lavorare o a studiare – non saranno rispettate“.

Video su questo argomento "L'Isis deve pagare". Afghanistan, l'ordine di Biden: "Non fermatevi davanti a nulla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.