CartaBianca, Massimo Galli dubbioso: "Ho delle perplessità sull'uso generale della terza dose"

Il vaccino contro il coronavirus non è l'unica soluzione per Massimo Galli. L'infettivologo, in collegamento con CartaBianca su Rai 3, esprime il proprio pensiero senza peli sulla lingua. E da Bianca Berlinguer ricorda: "Qui ci si deve vaccinare in tanti e subito, non aspettando che il virus si diffonda ancora". Il motivo è chiaro: "Questo vaccino è efficacissimo per non mandare all’ospedale o al cimitero, non lo è altrettanto per evitare l’infezione. La via del green pass è molto pragmatica".

Altrettanto dubbioso sulla terza dose. Mentre il generale Francesco Figliuolo e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato il suo via libera da settembre a tutti i soggetti fragili, Galli è titubante. Tra i desideri del professore - come da lui ammesso - "vedere un vaccino aggiornato. Ho delle perplessità sull’utilizzo generale della terza dose.

"È importante - conclude - vedere come stanno rispondendo molte persone. Servono strategie di immunizzazione passiva per le persone ad alto rischio". Insomma, per l'esperto meglio andarci cauti. Un chiaro messaggio al premier Mario Draghi che ha invece dato il suo "sì" ai giornalisti nell'ultima conferenza stampa. Così come il presidente del Consiglio non ha nascosto il suo sostegno all'obbligo vaccinale.

