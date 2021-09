Fabrizio Corona, il gestore di un bar lo accusa: "Come mi ha rubato 15mila euro". Gioco sporco? Rischia grossissimo

08 settembre 2021 a

a

a

Fabrizio Corona è di nuovo nei guai. Il gestore di un locale di Firenze ha querelato sia lui sia la rappresentante della srl proprietaria dei diritti d'immagine sulla sua persona, per truffa. All'ex paparazzo, secondo l'esposto presentato in procura, viene contestato il presunto inadempimento di un contratto di partnership commerciale. L'imprenditore fiorentino, assistito dagli avvocati Nicolas Pistollato, dello studio Alfano Pistollato, e da Massimiliano Bianchi, denuncia di aver pagato a Corona oltre 15.000 euro per prestazioni che poi non sarebbero mai state rese, tra cui alcune serate nel locale dove non si è mai presentato.

Albenga, gioca un euro? Ecco quanto ha vinto: in tabaccheria si scatena il delirio, poi è mistero

Secondo quanto denunciato, gli accordi avrebbero previsto anche la creazione da parte della società di un sito web con e-commerce per il locale, di una pagina Instagram e l'avvio di una campagna promozionale. Ma il sito web non sarebbe mai stato completato, e comunque al gestore non sarebbero mai stati forniti i codici di accesso nonostante fossero già stati pagati i primi 15.000 euro dei 25.000 previsti dall'accordo. Da parte sua, la società proprietaria dei diritti d'immagine di Corona avrebbe comunicato di considerare il contratto non valido, lamentando una serie di inadempimenti da parte del locale di Firenze.

Gratta e Vinci, il tabaccaio ora piange: "Signora, mi scusi". Grottesca telefonata in lacrime la nuova pista: un complice?

Ma c'è di più. Corona è stato querelato anche per sostituzione di persona. L'ex paparazzo è anche accusato di aver ceduto uno spazio della spiaggetta sull'Arno che il Comune di Firenze ha dato per l'estate in concessione allo stesso gestore. Corona, secondo la querela, a insaputa del gestore, avrebbe ceduto lo spazio, per allestire uno stand a una ditta che vende cannabis legale. Nuove accuse che potrebbero costargli caro.

"Era convinto del complotto". Lo strazio del figlio, così le follie no-vax sono costate la vita a suo padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.