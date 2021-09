Flavio Briatore, il Covid azzoppa il manager: conti in rosso, ecco quanti soldi ha perso in un anno

09 settembre 2021 a

Cambia nome in Lussemburgo, Flavio Briatore, ma perde in Italia. "Non basta", sottolinea Il Tempo nella rubrica "Poltronissima" di Andrea Giacobino. "Qualche settimana fa - si legge nella rubrica del quotidiano romano, sempre ricca di numeri e dettagli sapidi -, la sua holding nel Granducato chiamata Billionaire Lifestyle ha assunto il nuovo nome di Majestas". Nel portafoglio della società il controllo dell'italiana Billionaire srl, in carico a 4,1 milioni di euro e proprietaria dell'omonimo noto locale in Costa Smeralda che ha perso 222mila euro".

Inoltre, il 48% di Twiga che è proprietaria degli omonimi bagni di Forte dei Marmi (socia di Briatore, come noto, è Daniela Santanchè, onorevole di Fratelli d'Italia ma soprattutto amica di lunga data dell'imprenditore cuneese), l'inglese Hospitality Trademarks, le monegasche Sundream, Seadream e Cova Monte Carlo. Un piccolo impero, che però sta attraversando momenti complicati soprattutto a causa del Covid. "La Billionaire srl - sottolinea Il Tempo - ha appena approvato il bilancio 2020 che anche per l'impatto della pandemia e il conseguente lockdown ha registrato un crollo dei ricavi anno su anno da 4 milioni a 1,6 milioni con una perdita peggiorata da 222mila a 333mila euro che è stata rinviata a nuovo perché Majestas ha rinunciato a un credito di 515mila euro verso la società consentendo al patrimonio netto di restare positivo".

Da mesi Briatore in tv lancia strali contro la gestione del Covid e dei lockdown da parte del governo italiano, sottolineando i danni mortali inferti al comparto dell'intrattenimento e dei locali notturni. Questi numeri spiegano quanto grave sia la situazione.

