Maria Elena Boschi incastrata dalle foto: ecco a quale matrimonio è stata pizzicata, ma davvero?

Si sono sposati Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi, e Stefano Mezzaroma. Ospiti al matrimonio anche Maria Elena Boschi e il compagno Giulio Berruti. I due sono stati immortalati da Dagospia, che ha diffuso video e immagini della serata parecchio animata. Oltre alla musica nei filmati si possono vedere ragazze danzanti che girano tra i tavoli, compreso quello della Boschi.

L'ex ministro di Italia Viva e l'attore ormai sono una coppia fissa e sempre al centro del gossip. Oltre alle interviste rilasciate, hanno fatto parecchio discutere le immagini che li vedono assieme in vacanza. Le ultime in mare a fianco di una moto d'acqua. Negli scatti di Diva e Donna i due non riescono proprio a contenersi: lei, che sfoggia un costume nero, viene baciata ovunque da Berruti che invece indossa un boxer azzurrino.

Insomma, la passione sembra proprio averli travolti. E chissà che la loro storia non porti in fretta alle nozze. Questa volta le loro. La stessa Boschi aveva ammesso a Verissimo: "Mi piacerebbe sposarmi e diventare mamma, ma bisogna essere in due...". D'altro canto l'attore non era stato da meno confermato la seria love story che i due stanno intraprendendo.

