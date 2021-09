Otto e mezzo, Massimo Galli e il sospirone che gela Lilli Gruber: "Cos'è il vaccino", costretta a fermarsi

17 settembre 2021 a

Una sbuffata per interrompere Lilli Gruber (e stroncare gli argomenti dei no vax). Massimo Galli è ospite di Otto e mezzo su La7 e la padrona di casa gli chiede: "I critici del Super Greenpass dicono: cosa arriverà dopo? Prima le mascherine, poi il vaccino, poi il Greenpass, poi il Super Greenpass? L'Italia è avanguardia di che cosa? Perché in Inghilterra circolano liberamente?".

Il professore, che ha già annunciato che andrà in pensione dall'ospedale Sacco tra 40 giorni (ma che verosimilmente continuerà a imperversare in tv) si mostra spazientito e lo fa sentire sonoramente, emettendo un lunghissimo sospiro. La Gruber si ferma, quasi allarga le braccia. Poi aggiunge: "Eh, ci spieghi. Poi anche se uno è vaccinato può essere ancora contagioso...".

"Come mi è capitato di dire in una quantità ormai incresciosa di volte - spiega Galli recuperando un po' di calma - questi sono vaccini fantastici, validi dal punto di vista della capacità di andare al cimitero, ma prima ancora all'ospedale o in rianimazione, ma non altrettanto validi nella capacità di evitare i contagi. Altrimenti il problema sarebbe già vicino a essere risolto e avremmo la possibilità di raggiungere la immunità di gregge che non raggiungiamo anche perché abbiamo una variante, la Delta, molto diffusiva e perché ci manca ancora parecchia gente da vaccinare".

"Con grande franchezza, diciamo che senza questo vaccino conteremo ancora i morti a migliaia. Santa mascherina vergine e martire, è un presidio di protezione individuale proprio come il vaccino. Quelli che non si sono vaccinati non possono avere il paravento di tutti gli altri che si sono vaccinati, perché purtroppo per loro questa cosa non sarà sufficiente". Anche perché il virus "si sta diffondendo soprattutto tra giovani e bambini non vaccinati". E il Super Greenpass, in questo senso, serve a far ricominciare a lavorare e camminare questo Paese.

