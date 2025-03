Prodi, Giovanni Donzelli liquida Scanzi: "Una follia"

Ma la frittata è stata fatta, e ora la sinistra si trova in un certo imbarazzo a trovare una giustificazione per quel gesto trasmesso in televisione. A È Sempre Cartabianca , il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer , si è tornati a parlare del caso Prodi e di come ha trattato la giornalista di Quarta Repubblica.

Dopo le immagini - definitive e inequivocabili - trasmesse da DiMartedì, non ci sono più dubbi: Romano Prodi ha tirato i capelli alla inviata di Quarta Repubblica. L'ex presidente del Consiglio non aveva gradito la domanda sul Manifesto di Ventotene. E per rimproverare la giornalista, l'ha prima bacchettata a parole e poi le ha afferrato la chioma. Non si è scusato. Anzi, giornalisti del calibro di Massimo Giannini lo hanno difeso a spada tratta sostenendo che così si devono trattare i cosiddetti " sicari del giornalismo di regime ".

"Non potete paragonarmelo a uno che prende una giornalista che fa una domanda in pubblico in chiaro, le tira i capelli perché non gradisce la domanda - ha spiegato Giovanni Donzelli al suo interlocutore Andrea Scanzi -. Vi sfido a trovare un giornalista che viene in chiaro a me negli ultimi anni a cui non ho dato le risposte e non mi sono comportato con educazione. E lo farò sempre per rispetto ai giornalisti. Prodi le ha tirato i capelli perché non ha gradito la domanda. È una follia".