Claudia Motta, la Miss mondo Italia che fa impazzire la destra: occhio a questo dettaglio

20 settembre 2021 a

a

a

Claudia Motta parteciperà alla finalissima del 26 settembre a Gallipoli a rappresentare il Lazio per l'edizione 2021 di Miss Mondo Italia. La giovane originaria di Velletri, già nota al grande pubblico della tv per avere fatto l'angelo custode di Piero Chiambretti in Tiki Taka, sta facendo perdere la testa alla destra della sua Regione, rivela Il Tempo. Basti pensare che il motto che Claudia ha scelto per il suo profilo Instagram è Memento Audere Semper/1922, locuzione in latino coniata dallo scrittore e poeta Gabriele D'Annunzio, citata anche in alcune occasioni da Matteo Salvini, per rendere omaggio al Motoscafo armato silurante, acronimo Mas, un’imbarcazione bellica usata sul finire della Prima Guerra Mondiale. Lo stesso D’Annunzio partecipò alla prima battaglia in cui fu utilizzato il Mas, quella che divenne nota come la Beffa di Buccari. Il motto “Memento audere semper” è stato poi riutilizzato dal fascismo e successivamente è rimasto in voga negli ambienti di estrema destra.

Il "suicidio" di Corrado Formigli: in studio a "PiazzaPulita" c'è Giuseppe Conte? Finisce malissimo...

Sulla pagina Facebook di Claudia Motta, poi, si trovano alcuni riferimenti politici, dai quali si evince, per esempio, che è seguace di Giorgio Greci, capogruppo della Lega-Salvini premier di Velletri, e di Luigi Grossi, portavoce di Fratelli di Italia nel comune di Pico.

"I parlamentari si fanno le p***e sul muro?". Reddito grillino, la professoressa (porno) che imbarazza Di Maio | Guarda

Paladina della legalità, la Motta, 21 anni, è al terzo anno di Giurisprudenza a Roma e sogna di diventare magistrato. Fisico statuario, biondissima, ha sconfitto le altre 20 concorrenti e grazie a questo titolo può volare, insieme ad altre 9, alla semifinale nazionale di Gallipoli, in Puglia.

"Senza il ricco cane al seguito". Monica Cirinnà e i soldi nella cuccia, bomba di Dagospia: dove la hanno beccata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.