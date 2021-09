Non è l'arena? Non proprio, l'ultima avventura di Massimo Giletti: dove lo ritroviamo

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

a

a

Si torna in diretta. Rigorosamente in radiovisione su RTL102.5: Massimo Giletti da venerdì 24 settembre dalle 08:00 alle 09:00 inaugura la nuova stagione in radio. Dopo il grande successo delle oltre 35 puntate andate in onda nella precedente stagione, lo storico giornalista piemontese torna in diretta su RTL 1025 a partire da venerdì 24 settembre con “GILETTI 102.5”. Massimo Giletti tornerà ad affrontare i principali argomenti di attualità e di cronaca con grandi ospiti, dando l’opportunità a tutti gli ascoltatori di intervenire in diretta per dare il loro parere.

Giletti querelato prima ancora di cominciare. "Vuole incuterci timore". Sapete chi è? Non è l'arena, primo caso politico

Un appuntamento imperdibile di confronto a microfoni aperti per commentare tutti i fatti principali della settimana. E poi il ritorno in tv, su La7, con una nuova programmazione di Non è l'Arena: ogni mercoledì sera (e non più di domenica) a partire dal 29 settembre. Giletti, che ormai da diversi anni si è rifugiata nelle Rete del patron Cairo, sta portando avanti inchieste molti forti contro la Mafia schierandosi dalla parte dei più deboli.

"Un mio malessere personale". Giletti, un'estate drammatica: cos'è successo dopo la fine di Non è l'Arena

Gli ascolti hanno premiato il suo lavoro. Ora Massimo, dopo una breve pausa estiva, è pronto a ripartire: in radiovisione e in tv su La7. Il passaggio in Rai, di cui si parlava alcuni mesi fa, è soltanto un ricordo. Tutto archiviato: Giletti rinnova con il patron del Torino e inizia una nuova stagione televisiva.

"L'ho anche dimostrato". Massimo Giletti un fiume in piena: Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa? Demolito così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.