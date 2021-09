PiazzaPulita, Corrado Formigli a senso unico: "Con 130mila morti? Si impegni come politico", ossessionato da Salvini

24 settembre 2021 a

Corrado Formigli apre la puntata del 23 settembre di PiazzaPulita con un editoriale dedicato interamente a Matteo Salvini. Come precedentemente spiegato dallo stesso conduttore di La7 il programma è pro-vaccini e Green pass, perché "solo così usciremo dall'emergenza". Ed ecco che Formigli non può che dedicare i primi minuti di messa in onda al leader della Lega. "Il Carroccio è diviso tra pro-vax, no, vax, pro-certificato e chi è contro il certificato - premette il giornalista -. In tutto ciò Salvini si è detto 'free vax'. Sì, perché c'è chi è freestyle e lui è free-vax. Insomma secondo Salvini il vaccino è una scelta individuale, ma per essere individuale ha delle implicazioni collettive mica da ridere".

Il conduttore cita alcuni dati dall'inizio della pandemia: "Come se ciò che serve dopo oltre 130mila morti di Covid possa essere ridotto a una scelta individuale soprattutto se detto da un segretario del primo partito italiano. Si impegnasse come uomo politico a convincere gli italiani a vaccinarsi". E ancora: "Caro Salvini non dia il via libera a tutti come se fosse una mera scelta individuale, altrimenti chi crede che questa posizione ambigua sia frutto della volontà di accaparrarsi i voti dei no-vax ha ragione".

Proprio giorni fa, durante il voto sul secondo decreto sul Green pass oltre la metà dei deputati della Lega era assente in aula. Un fatto che ha scatenato parecchio clamore, anche all'interno dello stesso partito, ma che Salvini ha liquidato ricordando che "i parlamentari sono liberi di esserci o non esserci. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime".

