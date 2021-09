L'Eredità, ira dei telespettatori contro Flavio Insinna: "Sbuffa", scoppia il caos nella prima puntata

27 settembre 2021 a

a

a

Grande ritorno per L'Eredità, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. L'esordio di stagione, la puntata del 27 settembre, ha fatto storcere il naso ai telespettatori. Tutto è iniziato con il duello dei concorrenti storici Paolo e Fabrizio, campione in carica. Proprio lui per i fan su Twitter avrebbe avuto un'espressione quasi contrariata. Il motivo? Sono gli stessi utenti del web ad aver avanzato qualche ipotesi.

"Sono neri...". Insinna, disastro in Rai: il gesto del concorrente che scatena il caos

"Le domande di Paola sono molto più semplici. Al campione hanno chiesto un sinonimo di calcolare (computare) e a Paolo come sono i capelli non ricci (lisci)", ha scritto uno mentre un altro gli ha fatto eco: "Alle domande semplici di Paolo, Fabrizio sbuffa. Ha ragione". E ancora: "Hanno chiesto a Fabrizio anche il sinonimo di presagire, vaticinare. Non c'è equità".

L'Eredità, la prof Ginevra Pisani? Una clamorosa promozione: la scelta di Flavio Insinna

Eppure tra i tanti critici c'è stato anche chi ha voluto prendere le difese degli autori del programma: "È la prima puntata, non ricominciamo con i complotti. Godiamoci lo spettacolo". Alla fine della puntata a vincere è stato Paolo, mentre Fabrizio ha lasciato lo studio senza sollevare la polemica. In ogni caso la finalista è Paola che non è riuscito a indovinare la parola misteriosa. Alla ghigliottina a disposizione c'era "capacità, avere, affari, vita, distanza". Nulla da fare, la risposta corretta non era "fiuto" ma "relazione".

"Ti chiameranno gli avvocati". Gelo in studio: Flavio Insinna la prende male, concorrente maltrattato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.