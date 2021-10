Vittorio Sgarbi, "quell'agente va cacciato dalla polizia". Orrore contro il manifestante a terra, il video-choc

11 ottobre 2021 a

"Va radiato dalla Polizia". Questo l'appello di Vittorio Sgarbi di fronte a un video da lui pubblicato su Twitter: "Roma, questo agente in borghese che picchia un manifestante va radiato dalla Polizia. Vergogna". Nel filmato si vede un uomo che aggredisce un manifestante a terra mentre alcuni agenti tentano di placarlo. Poco prima il critico d'arte aveva condiviso un altro scatto. Anche qui un uomo è a terra, sporco di sangue e fermato da alcuni uomini e donne appartenenti all'Arma.

Altrettanto d'impatto lo sfogo del deputato: "Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non hanno nulla a che fare, andati a Roma per manifestare il proprio dissenso sull’obbligo del Green Pass ma sono stati brutalmente manganellati dalla Polizia di Stato. Dello stesso parere Guido Crosetto, inorridito da alcune scene di violenza.

"Guardando i video che circolano - cinguetta il fondatore di Fratelli d'Italia - sembra che oltre agli squadristi di FN infiltrati tra i manifestanti, ci fossero anche violenti 'infiltrati' tra le forze dell’ordine. Penso che il più interessato di tutti a vedere, capire e discernere debba essere il Ministero dell’Interno". Intanto Luciana Lamorgese sta organizzando una riunione d'emergenza prevista prima di giovedì 15 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore l'obbligo della certificazione verde sul posto di lavoro. Non si escludono infatti nuove proteste e l'obiettivo concordato tra Viminale e Palazzo Chigi è un solo: evitare il peggio.

