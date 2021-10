Selvaggia Lucarelli, la bomba: "Ecco perché ho lasciato il Fatto Quotidiano. E se non vi fidate di me..."

11 ottobre 2021 a

Ora, a mettere i puntini sulle "i", ci pensa la diretta interessata, ovvero Selvaggia Lucarelli. Già, perché ha lasciato il Fatto Quotidiano, notizia anticipata già qualche tempo fa da Dagospia e ora confermata. Un addio che è stato condito da diverse voci su dissapori e incomprensioni, che lei però, seccamente, smentisce.

Lo fa su Twitter, con un messaggio con laconica premessa: "Non sono più una giornalista del Fatto". Dunque, Selvaggia aggiunge lo screenshot di un breve testo in cui spiega le sue motivazioni: "Non sono più una giornalista del Fatto - premette -. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l'affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale".

"Ma anche Maddalena Olive e i tanti colleghi talentuosi, nessuno escluso - riprende -. È stato bello e siccome i grazie vanno sempre detti a voce alta, ecco, lo dico a voce alta: avrete sempre la mia gratitudine". Dunque, una stoccata a chi sostiene che dietro all'addio ci sia altro: "Se voi che mi state leggendo non vi fidate e credete ad un'altra matrice dell'addio, naturalmente potete richiedere le 100.000 righe di mio stampato al Fatto", conclude Selvaggia Lucarelli.

