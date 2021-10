Nicola Porro, scacco matto alla sinistra: "Con chi era in piazza Forza Nuova. Ve ne accorgete solo ora?"

12 ottobre 2021 a

“Guardate che curiosa coincidenza che spunta fuori spulciando fuori le cronache”. Così Nicola Porro ha introdotto il risultato della ricerca condotta dal suo sito web, che ha riportato alla luce una vecchia manifestazione in cui Forza Nuova e l’Anpi erano nella stessa piazza a protestare per lo stesso motivo. Non si può esattamente dire che fossero insieme, dato che l’Anpi non riconosceva la legittimità del partito di ispirazione neofascista, però comunque erano vicini a esprimere il loro dissenso contro la riforma della Costituzione sponsorizzata da Matteo Renzi, all’epoca segretario del Pd.

I fatti risalgono al novembre del 2016: “Politicamente era un’era fa - si legge sul sito di Porro - ma non così lontano nel tempo quanto potrebbe sembrare. Perché se la formazione di Roberto Fiore e Giuliano Castellino è considerata pericolosa per la democrazia, com’è possibile che i partigiani abbiano accettato anche solo una volta di mescolare le loro insegne con quelle dei fascisti?”. Tra l’altro all’epoca l’Anpi di Latina definì l’ex premier Renzi “un ducetto che vuole sopravvivere, anzi peggio del Duce”.

“Possibile che solo oggi - è la chiosa di Porro - la sinistra tutta si accorge che c’è un partito fascista da sciogliere per decreto? Suvvia. Mica possono dire che negli anni passati FN fosse “distante” dal mondo politico nazionale. Non è che l’occasione è ghiotta per gettare benzina sul fuoco del ‘rischio fascismo’ guarda caso a pochi giorni da una tornata elettorale?”.

