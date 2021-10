Non è l'arena, violenza "fascista" in piazza? "C'ero anche io", caos da Massimo Giletti: in studio, lui

13 ottobre 2021 a

Massimo Giletti è pronto a tornare con il terzo appuntamento stagionale di Non è l’Arena, passato dalla domenica al mercoledì. Stasera su La7, a partire dalle 21.15, andrà in onda una puntata incentrata soprattutto sulla manifestazione no-green pass, a margine della quale è avvenuto l’assalto alla sede principale della Cgil. Una dozzina di persone sono finite in manette, tra cui i leader d Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, oltre all’ex Nar Luigi Aronica e al punto di riferimento del movimento IoApro Biagio Passaro.

Queste persone hanno in comune l’avvocato che li difende, ovvero Carlo Taormina. Il quale sarà ospite proprio da Massimo Giletti: sarà interessante conoscere la sua opinione, che è stata anticipata qualche giorno fa da un’intervista rilasciata a La Stampa. Dopo aver precisato di essere vaccinato e quindi in regola con il Green Pass, Taormina ha fatto sapere di aver partecipato anche lui alla manifestazione romana, ma soltanto fino alle 16.50. “Poi sono andato via - ha spiegato - per raggiungere la mia casa in campagna a 70 chilometri da Roma e solo in serata ho appreso dei disordini”.

Nell’intervista a La Stampa, l’avvocato ha anche voluto fare una precisazione: “In piazza del Popolo la manifestazione era generalista: c’era gente di destra, di centro, di sinistra. Era il mondo del lavoro che protestava per la libertà. I miei assistiti? Sono stati sorpassati da altri no-green pass del corteo che sono entrati a fare danni alla Cgil”.

