Striscia la Notizia, corna di Allegri ad Ambra? Selvaggia massacra Vanessa Incontrada: "Tirati fuori"

La consegna del tapiro d'oro ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri ha scatenato un'ondata di sdegno generale. In molti lo hanno considerato come un gesto sessista. A prendere le difese della showgirl è stata anche la figlia, Jolanda Renga, che si è lasciata andare a parole inequivocabili, facendo intendere che la madre sia stata tradita. Contro Striscia la Notizia si è schierata anche Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: "Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato".

"C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti - ha continuato la giornalista -. Un tradimento, la fine di un amore sono già dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori". Secondo la Lucarelli, sarebbe stato parecchio crudele da parte della troupe di Striscia presentarsi sotto il posto di lavoro della Angiolini e "infierire con battute da bar ('mica lui la tradisce con Dybala?'), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette".

Infine un rimprovero secco va dritto a Vanessa Incontrada, che quest'anno conduce il tg satirico per la prima volta insieme ad Alessandro Siani: "Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda". Secondo la giornalista, infatti, la presentatrice avrebbe potuto tendere una mano ad Ambra: "E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta".

