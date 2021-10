Beppe Grillo, il verbale di Luigi Bisignani: "Ecco chi voleva premier al posto di Giuseppe Conte"

15 ottobre 2021 a

a

a

Luigi Bisignani è stato sentito dai pm lo scorso 29 settembre come persona informata sui fatti che riguardano i presunti finanziamenti alla politica da parte dell’imprenditore Luca Parnasi. Le dichiarazioni a verbale dell’ex faccendiere sono state pubblicate nell’edizione odierna del Fatto Quotidiano e contengono rivelazioni potenzialmente scottanti sul Movimento 5 Stelle. Sì perché Bisignani ha aggiunto un elemento nuovo, oltre a quello del presunto rapporto di Parnasi con gli ex tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Giulio Centemero, entrambi rinviati a giudizio.

"Grazie Beppe". Nomina molto sospetta, bomba di Dagospia sul M5s: "Conte commissariato", fine rovinosa?

“C’era il problema dei rapporti con il Comune di Roma - ha raccontato Bisnignani e Parnasi entrò in relazione con l’avvocato Lanzalone, personaggio importante nel panorama 5 Stelle, tant’è che girava voce potesse diventare presidente del Consiglio in luogo di Conte. Fu Grillo a delegare Lanzalone a gestire i rapporti per lo stadio di Roma. Parnasi mi disse che la decisione di delegare Lanzalone era stata nella sostanza di Grillo che lo aveva invitato a Genova, ma che godeva di fiducia da parte della Raggi”.

"Tamponi gratis ai non vaccinati"? Beppe Grillo propone, il grillino Sibilia lo sbertuccia: caos ai vertici del M5s

“Lui considerava Lanzalone - ha aggiunto Bisignani - anche un contatto molto importante e che aveva un grandissimo rapporto con Grillo. Poi è precipitato tutto in quei giorni. Reputo che l’arresto (di Lanzalone, poi ricovato) d quei giorni abbia potuto condizionare la successiva nomina di Conte quale presidente del Consiglio. So da Parnasi che Grillo gradisse più Lanzalone di Conte”.

"Il populismo grillino alle radici della violenza". Concita osa attaccare il M5s, "Il Fatto quotidiano" la fa a pezzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.