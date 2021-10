Vasco Rossi, fucilata di Maria Giovanna Maglie: "Uno che quando ha mal di denti...". Sì, proprio quello

14 ottobre 2021 a

a

a

"Vasco Rossi ce l'ha con i critici di vaccino e greenpass,dice che lui crede nella scienza e "quando ho un mal di denti prendo un antidolorifico". Lo chiama così, #antidolorifico. #Volevaunavitaspericolata. Così su Twitter Maria Giovanna Maglie entra in polemica con Vasco Rossi sulla campagna vaccinale.

Il rocker di Zocca infatti si era scagliato contro chi non vuole inocularsi il vaccino anticovid. "Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa. Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così", ha spiegato.

"I festini e la vicina di casa?". Morisi linciato, la furia della Maglie: "Ecco perché questa è una schifezza" | Video

"Io credo nella scienza, se ho mal di denti prendo un antidolorifico. Non vado a parlare con un santone. La mia posizione la conoscete, ho obbligato a mettersi la mascherina chi veniva davanti casa mia a prendersi l'autografo, tutto qua ma io non consiglio niente. Le parole sono usate in modo vergognoso oggi. Quando sento urlare 'libertà, libertà' penso che la libertà non sia quello. La libertà ha senso quando è all'interno di un limite, altrimenti non è libertà ma caos. Noi negli anni '70 lo avevamo già capito, non mi aspettavo di tornare indietro come stiamo facendo ora". Ma la Maglie non ha gradito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.