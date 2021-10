Ambra Angiolini porta Striscia la Notizia in tribunale? "La verità sul signor Staffelli", la bomba degli avvocati

16 ottobre 2021 a

La diatriba tra Ambra Angiolini e Striscia la Notizia va avanti. Tutto è iniziato con la consegna del tapiro d'oro all'attrice in seguito alla fine della relazione con Massimiliano Allegri. Da quel momento gran parte dell'opinione pubblica, insieme a molti personaggi dello spettacolo, è accorsa in difesa della Angiolini, che sarebbe stata addirittura tradita dall'ex compagno. In tanti hanno considerato sessista il gesto di Striscia e dell'inviato Valerio Staffelli, chiedendosi come mai Allegri non abbia ricevuto nulla.

Anche la ministra renziana Elena Bonetti era intervenuta in difesa di Ambra, contro il tg satirico di Canale 5. A quel punto Striscia aveva risposto pubblicando un fuorionda, la parte iniziale del servizio, nel quale l'attrice non sembra scappare infastidita, ma anzi si presta in maniera cordiale alla consegna del "premio". Adesso, però, la questione rischia di finire in tribunale. In una nota, infatti, gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell'interesse di Ambra Angiolini, hanno fatto sapere che "si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell'illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli".

I legali, inoltre, contestano anche la risposta data alla ministra delle Pari Opportunità Bonetti: un comunicato del programma nel quale si afferma che "la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente". Striscia ha scritto che "lei non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio". Nel frattempo l'attrice ha dato forfait al Salone del Libro di Torino, cui avrebbe dovuto partecipare per la presentazione del libro "Oliva Denaro" di Viola Ardone, per evitare il clamore mediatico di questi giorni.

