Andrea Romano si sposa con Sara Manfuso? Lei lo umilia: "Sembrava una riunione di partito. Il mio testimone...", nozze sconcertanti

La storia d'amore tra Sara Manfuso e Andrea Romano del Pd - iniziata grazie a un incontro radiofonico a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 - è finita nel migliore dei modi, con un matrimonio. Ad annunciarlo sono stati proprio loro, opinionista televisiva lei e deputato lui, ai microfoni della stessa trasmissione. "Ci siamo sposati nel dicembre scorso, in pieno lockdown, a Livorno col sindaco Salvetti, erano le 12 del 12 dicembre 2020", hanno raccontato.

La coppia ha spiegato che la cerimonia è stata "molto privata visto il periodo ma volevamo sposarci prima di andare a convivere". La sposa, in particolare, ha raccontato: "Mi sono ritrovata ad un matrimonio che sembrava una riunione di partito, il mio testimone di nozze non lo conoscevo fino a un minuto prima della cerimonia, era una persona del Pd". Parlando del marito, invece, ha detto che era "molto emozionato".

"Lui era vestito di tutto punto con una pashmina e un fiore all'occhiello, mentre io ero vestita di bianco", ha spiegato nel dettaglio la Manfuso. Sui lavori di casa, invece, l'opinionista tv è stata onesta: "Io faccio molto poco, fa quasi tutto Andrea. Che già dalle prime ore del mattino mi chiede cosa voglio per cena”. Infine un piccolo retroscena intimo: "Andrea mi chiama 'bambolona', so che lui lo fa in modo dolce e quindi a me piace”.

