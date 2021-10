Vittorio Sgarbi, indiscrezioni sull'incubo-lockdown in Italia: "Ogni volta che appare, chiudono". Il terrificante sospetto

25 ottobre 2021 a

In Italia è una lieve risalita dei contagi da coronavirus, la situazione in alcuni paesi d'Europa, in effetti, comincia a preoccupare, in particolare per il ruolo della cosiddetta Variante Delta Plus e per il fatto che il Vecchio Continente sta iniziando a prendere le misure con la lunghezza della copertura vaccinale. E proprio in questi giorni ecco che ha nuovamente fatto capolino, tra stampa e televisione, Walter Ricciardi, il consigliere di Roberto Speranza al ministero della Sanità.

Una circostanza che non è sfuggita a Vittorio Sgarbi, al quale - eufemismo - Ricciardi non è mai piaciuto troppo. E così, ecco che il critico d'arte prende la mira e apre il fuoco su Twitter, laddove posta una foto di Ricciardi e scrive quanto segue:" Da giorni è ricomparso in tv Walter Ricciardi, il consulente di Speranza - premette -. Ogni volta che appare Ricciardi, chiudono qualcosa. Diciamo che Ricciardi è l'incarnazione del lockdown", conclude Sgarbi palesando il suo oscuro presagio.

In effetti, Ricciardi, gode del soprannome di "mister lockdown". Con discreta approssimazione, è la persona che in Italia ha proposta più volte in assoluto la serrata totale per contenere i contagi, tanto che su Libero, tempo fa, vi avevamo proposto uno "storico" di tutte le volte in cui Ricciardi, appunto, aveva proposto il lockdown. "L'incarnazione del lockdown", per dirla con le parole di Sgarbi. E corre un "brivido" lunga la schiena...

