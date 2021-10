Martina Colombari positiva al Covid: "Vaccinata due mesi fa, eppure...". Ha perso l'olfatto

25 ottobre 2021 a

Ha preso il Covid, Martina Colombari. L'ex Miss Italia era vaccinata con doppia dose, quindi sulla carta con una ottima protezione, eppure non è riuscita a evitare il contagio né qualche sintomo del virus. "Quando ci dicono che bisogna continuare a stare attenti non dobbiamo sottovalutarlo", ammonisce la moglie dell'ex difensore di Milan e Nazionale Billy Costacurta.

"Non ho mal di testa - spiega la 46enne -, non ho un dolore, non ho neanche più il raffreddore. Mi manca solo l'olfatto". "All'inizio della settimana scorsa mi era venuto il raffreddore, ma ero a Riccione, dai miei genitori, e in quella casa ho sempre un po' di allergia - ricorda dalle pagine del Corriere della Sera -. Quindi non l'ho abbinato al Covid, anche perché ho fatto la seconda dose del vaccino ormai due mesi fa". Poi "venerdì ho fatto un tampone molecolare in vista della scena di un film che avrei dovuto girare. Per lavoro ne faccio spesso, indipendentemente dal Green pass, perché come sappiamo non è che il vaccino renda completamente immuni".

Ora il marito le passa il cibo con un vassoio: "Ti senti proprio un appestato. Mi sono portata in camera una cyclette e per il resto leggerò e guarderò delle serie. Ma essere pigra non mi appartiene e spero che questi 10 giorni mi aiutino anche a lavorare sulla frustrazione di non poter uscire".

Ai no vax vuole mandare un messaggio: "Non giudico chi sceglie di non farlo, ma la salute è sacra ed è una responsabilità personale e sociale. Se persone ben più competenti di me mi suggeriscono di farlo, se mi indicano il green pass come una specie di via libera, pur sempre con precauzioni, io li ascolto. Sono state date delle linee guida. Se non le accettano nonostante il 90% della popolazione faccia diversamente, non devono sorprendersi se poi hanno restrizioni".

