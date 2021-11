Selvaggia Lucarelli, orrore no-vax: "Ho il Covid ma vado a lavoro", chi è la donna smascherata

01 novembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un commento agghiacciante di una no vax preso dal gruppo Facebook "Covid 19 Terapie domiciliari", scritto da Luana Mastinu. Una donna che non si è vaccinata, si è ammalata di Covid e ha continuato a lavorare e uscire come nulla fosse, contagiando il suo compagno e probabilmente altre persone.

"Io ho avuto il Covid da non vaccinata, non ho fatto nessun tampone, ma so di averlo avuto poiché contagiai il mio convivente, anche egli non era vaccinato, ma fece il tampone per sua scelta e pagandolo di tasca propria, e risultò positivo, tra l’altro non lavorava, mentre io sì e lavoravo a stretto contatto con indumenti personali di una famiglia di vaccinati", si legge nel post.

E ancora: "Il Covid è durato poco più di una settimana, non ho aspettato a negativizzarmi per uscire di casa e assolvere ad esigenze personali di prima necessità come fare la spesa". Pazzesco. Ma Luana insiste: "Penso che i tamponi siano una delle tante prese per i fondelli. Ricordo che appena ho iniziato a uscire di casa, sebbene non stessi ancora bene, mi servì per accelerare il mio processo naturale e personale di guarigione, lo stare all’aria aperta, al sole, mi fece parecchio bene. Prendetemi pure per una pazza scellerata". Come minimo.

