Otto e Mezzo, Antonella Viola sbotta: "Questa la causa del Covid? Una stupidaggine"

Il G20 al centro della puntata dell'1 novembre di Otto e Mezzo. Nel salotto di La7 di Lilli Gruber c'è anche Antonella Viola. L'immunologa viene interrogata dalla conduttrice sul cambiamento climatico e le sue conseguenze, in particolare sui futuri virus. "Dire che il Covid è stato causato dal cambiamento climatico è una stupidaggine", tuona in tempo record la Viola.

L'esperta infatti smentisce alcune voci dei palatini ammiratori di Greta Thunberg premettendo comunque che "la globalizzazione ha facilitato la diffusione del virus". Un esempio? Le zanzare. Proprio così, le zanzare possono trasmettere i virus e sicuramente in futuro, "il cambiamento climatico può incidere sulle infezioni". Nulla di più, però, il Covid-19 non è stato causato dal cambiamento climatico.

Ospite della Gruber anche Alessandro Sallusti, che ricorda il successo di Mario Draghi. E non solo sul tema del clima al G20. "Un successo imbarazzante, tutti lo elogiano, ma ora dovrà guardarsi alle spalle". Per il direttore di Libero gli ostacoli, così come i nemici sono dietro l'angolo. L'invidia infatti è tanta e c'è già chi lo tira per la giacchetta con l'obiettivo di portarlo al Quirinale. Al momento il presidente del Consiglio non si è sbilanciato ma mai dire mai.

