CartaBianca, lite con Bianca Berlinguer? Pagliacciata di Gianluigi Paragone: conciato così su Rai 3

Una vera e propria sceneggiata quella andata in onda ieri sera a Cartabianca su Rai 3. Tutto è iniziato con una discussione piuttosto accesa tra Gianluigi Paragone e la conduttrice, Bianca Berlinguer. Quando il senatore di Italexit ha accennato al programma Report e all'inchiesta sui vaccini che ha fatto parecchio discutere, la giornalista ha storto il naso e ha replicato: "Se ne sta parlando da un'altra parte, il conduttore della trasmissione è da un'altra parte. Non crea nessun fastidio se ne avessimo parlato qua. Siccome se ne sta parlando da un'altra parte, soprassiedi. Mi sembra più carino e gentile soprassedere". Infatti Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ieri sera era ospite di Giovanni Floris a DiMartedì.

Paragone probabilmente non ha colto l'irritazione della conduttrice e ha insistito, accusando il programma di volerlo quasi censurare. La Berlinguer, però, lo ha subito interrotto: "Puoi dire quello che vuoi. Sai benissimo che ogni volta che sei venuto da me hai potuto dire quello che vuoi. Non fare la vittima che non può parlare". A quel punto è arrivata la minaccia del senatore: "Se così dev'essere la trasmissione me ne vado subito, Bianca".

Il programma, poi, è andato avanti con l'intervento del giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, che ha definito "sacrosanta" l'ipotesi di un prolungamento dello stato di emergenza e del Green pass. A quel punto Paragone ha provato a replicare, ma Roncone lo ha bloccato: "Bravo eh. Lei non mi interrompa. Ha fatto il suo show". Parole che hanno scatenato parecchia rabbia nel senatore: "Bravo lo dici a tuo fratello, hai capito?". Poi, per rendere ancora più plateale la sua protesta, ha preso una sciarpa e si è imbavagliato. Il gesto non è piaciuto alla Berlinguer, che quindi ha deciso di chiudere il collegamento.

