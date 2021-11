Alberto Genovese, "così ci divertiamo": non solo stupri, il terrificante messaggio nella chat

03 novembre 2021 a

a

a

A Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, la chat degli amici di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di stupro. Nei messaggi che si scambiavano quelli che la conduttrice ricorda essere ragazzi non indagati, si legge: "Diamo in pasto il pesce a lui, così sta tranquillo e noi ci divertiamo a casa sua". Il riferimento sembra essere proprio a Genovese e alla sua abitazione, note per ospitare festini a base di alcol, droga e sesso.

"Quelle feste non sono mai finite". Alberto Genovese, bomba del bodyguard: droga e violenze, un terremoto

Proprio durante una di queste serate Genovese avrebbe stuprato per ore due modelle, rese incoscienti con un mix di droghe. Si tratta di una ragazza 18enne e una 23enne. La prima ha partecipato a una sua festa nella casa vista Duomo di Milano, la seconda è stata invece ospitata in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente. Le chat mostrate dalla Daniele parlano di donne inermi, presentate dagli amici a Genovese con l'intento di divertirsi poi nel suo appartamento.

"Sono un porco pedofilo, nel 2018 mi sono fatto tre...": Alberto Genovese, confessioni terrificanti nelle chat

Intanto una delle giovani ha avanzato tramite il suo avvocato una richiesta di risarcimento per le sofferenze subite. La ragazza chiede un milione e mezzo di risarcimento, in quanto ha riportato dopo la nottata un’invalidità permanente pari al 40 per cento. Con l'aggiunta di gravi conseguenze psicologiche che le impediranno di condurre una vita normale per lungo tempo.

"La ho ammazzata". Alberto Genovese, confessione-choc della cugina: la notte dell'orrore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.