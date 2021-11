Otto e Mezzo, Giuseppe Conte 'sopreso' dalla Gruber: "Ma quali incertezze?", che bordate al nuovo leader M5s

08 novembre 2021 a

Finiti i tempi da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è stato ospite di Otto e Mezzo in qualità di leader del Movimento 5 Stelle e ha trovato uno studio più “aggressivo” nei suoi confronti al passato. Domande vere sono state poste e appunti sono stati fatti da Lilli Gruber e soprattutto da Lina Palmierini, con Conte che ha avuto il suo bel da fare per tenere loro testa e rispondere a tutto.

In particolare la Gruber ha insinuato che le sue parole assolutamente pro-vax e pro-green pass non rispecchino il pensiero di tutto il Movimento 5 Stelle: “Ma quali incertezze, scusi? Lei sta parlando del passato - ha risposto Conte - c’era qualche no-vax che però è andato per un’altra strada. Noi in questa gestione della pandemia abbiamo sempre tenuto una linearità assoluta, altrimenti non avremmo salvato questo Paese. Mio figlio 14enne? Vaccinato, assolutamente sì, lo dico e lo ripeto”.

“Mi sembra ci sia un po’ di vaghezza però rispetto agli aggiornamenti da dare a Grillo - è intervenuta la Palmierini - poi ha fatto la votazione per eleggere il capogruppo al Senato ma il gruppo si è spaccato, questo è un dato di fatto. Infine lei è stato alla festa di compleanno di Bettini, dove c’era lo stato maggiore del Pd, anche Gianni Letta e anche l’amministratore delegato della Rai”.

