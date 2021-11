Giampier Galeazzi, Mara Venier distrutta dal dolore: "Un pezzo della mia vita", immagini toccanti

12 novembre 2021 a

a

a

Ha il cuore a pezzi Mara Venier per la morte di Giampiero Galeazzi. "Bisteccone mio… Se ne va un pezzo importante della mia vita... Riposa in pace", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram la conduttrice di Domenica in, carissima amica del giornalista scomparso oggi 12 novembre all'età di 75 anni. Mara Venier ha messo una foto con Giampiero mentre si abbracciano durante una puntata del programma qualche anno fa.

Il mitico cronista sportivo e conduttore della Rai, nonché ex canottiere di altissimo livello, era da tempo malato di diabete, Nel gennaio 2019, ospite di Mara Venier sempre a Domenica in, visibilmente sofferente, aveva ripercorso con lei i programmi del passato che li hanno visti protagonisti insieme. Una serie di video strazianti. Visibilmente emozionata, Mara era stata costretta a lasciare momentaneamente lo studio: "Oggi non ce la faccio scusate".

Dramma a Uomini e Donne, morto Francesco Ravalli a 39 anni. Incidente stradale, indiscrezioni-choc: "Come è accaduto"

Poi Mara aveva confessato: "In questo mondo non è sempre facile riuscire ad avere amicizie vere. Tra me e Giampiero c'è un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera, costruita sul rispetto, sulla complicità, sulla voglia di stare insieme. Per me Giampiero è uno della mia famiglia. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella vita. Lui fa parte della mia vita e io faccio parte della sua. Ti voglio bene, amore mio".

Dramma a Uomini e Donne, morto Francesco Ravalli a 39 anni. Incidente stradale, indiscrezioni-choc: "Come è accaduto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.